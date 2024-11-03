Vanspor FK, Somaspor\'u 3-1 Yendi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Somaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Haymana, Mehmet Öcal, Okan Taşkörü
Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Burak Kavlak (Yusuf Abidoğlu dk. 46), Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Hasan Bilal dk. 68), Eyüp Akcan, Muhammed Ali Doğan (Kerem Çağatay dk. 88), Mert Örnek, Harun Kavaklidere (Batuhan Kör dk. 83), Fuat Bavuk (Bekir Can Kara dk. 68),
Somaspor: Onur Tekin, Mahmut Sat, Yiğit Utku Gök, Aykut Çolakoğlu, Yasin Yıldız (Enes Aydın dk. 86), Erdem Aygül (Yusuf Delen dk. 86), Kamil Fidan, Kenan Fakılı, Caner Cengiz (Murat Şevik dk. 46), Kadir Karış (Hakan Öztürk dk. 62), Rahmi Anıl Başaran
Goller: Mert Örnek (dk. 19), Harun Kavaklidere (dk. 51), Hasan Bilal (dk. 82),(Vanspor FK), Kenan Fakılı (dk. 45+2 pen.), (Somaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan, Yusuf Abidoğlu, (Vanspor FK), Yiğit Utku Gök (Somaspor) - VAN
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