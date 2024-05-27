Vanspor FK ve 1461 Trabzon FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Vanspor FK ve 1461 Trabzon FK Berabere Kaldı

Vanspor FK ve 1461 Trabzon FK Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Vanspor FK, konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Furkan Sakı'nın golüne karşılık Hakan Yeşil'in golüyle 1461 Trabzon FK beraberliği sağladı.

27.05.2024 18:56
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TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Vanspor FK, konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Temel

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Abdulcebrail Akbulut dk. 81), Miraç Acer (Medeni Bingöl dk. 80), Harun Kavaklıdere (Ahmet Ülük dk. 69), Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Furkan Sakı, Sinan Kurumuş, Alpay Koçaklı (Hasan Bilal dk. 55), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Berke Demircan

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Abdurrahman Emir Alagöz (Emirhan Zaman dk. 88), Tunahan Ergül (Kerem Baykuş dk. 64), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Musa Caner Aktaş dk. 69), Hakan Yeşil, Erkam Kömür (Buğrahan Karslı dk. 89), Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Batuhan Kör (Ali Han Tunçer dk. 46), Tarık Tekdal

Goller: Furkan Sakı (dk. 90+1) (Vanspor FK), Hakan Yeşil (dk. 90+7) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Ahmet Eren, Nurullah Aslan, Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl (Vanspor FK), Abdurrahman Emir Alagöz, Ömer Kahveci, Atabey Çiçek, Musa Caner Aktaş, Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK) - VAN

Kaynak: İHA

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