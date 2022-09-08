Vanspor'dan 'Askıda maç bileti' uygulaması - Son Dakika
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Vanspor'dan 'Askıda maç bileti' uygulaması

08.09.2022 09:25
Vanspor'dan 'Askıda maç bileti' uygulaması

Vanspor Futbol Kulübü, iç saha maçlarında stada giremeyen taraftar için 'Askıda maç bileti' uygulamasını başlattı.

Vanspor Futbol Kulübü, iç saha maçlarında stada giremeyen taraftar için 'Askıda maç bileti' uygulamasını başlattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, maddi imkansızlıklar nedeniyle stada giremeyen taraftarı için yeni bir uygulamaya geçti. 'Vanspor Sahada Büyük Taraftarı Yanında' sloganıyla hareket ederek askıda maç bileti uygulamasını başlattıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, "Her hafta iç saha maçlarımızda büyük bir taraftar grubumuzun dışarıda kaldığını ve maçı izleyemediğini gözlemledik. Bundan hareketle bizde iç saha maçlarımızda içeri giremeyen taraftarımız için askıda maç bileti uygulamasına geçtik. Böylece iç saha maçlarında stada giremeyen taraftarlarımızı tribünle buluşturmayı hedefliyoruz. Satın alınan askıda biletler istenilmesi durumunda bizim tarafımızdan ya kendilerine ulaştırılacak ya da dağıtımı sağlanacaktır" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vanspor'dan 'Askıda maç bileti' uygulaması - Son Dakika

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