Bursaspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı sebebiyle Sivasspor karşısında riske edilmeyen Juergen Elitim'in oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor'un deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürdü. Yeşil-beyazlı takımda Juergen Elitim'den gelen haber, müsabaka öncesi sevinç yarattı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas pres çalışmalarının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Antalyaspor müsabakasında sakatlanan Juergen Elitim'e milli arada yoğun bir tedavi programı uygulanmıştı. Sivasspor maçında riske edilmeyen futbolcunun, Vanspor karşılaşmasında oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.