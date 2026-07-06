Vanspor, Özkan Yiğiter ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Özkan Yiğiter ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sivasspor'dan kadromuza katılan Özkan Yiğiter'in yeniden Vanspor ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. - VAN