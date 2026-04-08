Vanspor, Serik Spor karşısında farka koştu

08.04.2026 16:32
Trendyol 1. Lig 34. hafta maçında Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Serik Spor'u 6-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig 34. hafta maçında Serik Spor ile Vanspor karşı karşıya geldi. İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Vanspor, 6-1'lik skorla kazandı.

VANSPOR DEPLASMANDA FARKA KOŞTU 

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 73. dakikada Ivan Cedric, 26. dakikada Aleksandr Martynov (K.K), 55. dakikada Kenneth Mammah, 70. dakikada Erdem Seçgin ve 85. dakikada Santeri Hostikka kaydetti. Serik Spor'un tek golü 35. dakikada Jetmir Topalli'den geldi. Serik Spor'da forma giyen Bilal Ceylan, 79. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında  kaldı.

4 MAÇ SONRA GALİBİYETİ HATIRLADI

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç aradan sonra kazanan Vanspor, 46 puana yükseldi. Kümede kalma yarışını sürdüren Serik Spor ise 35 puanda kalarak ateş hattında kaldı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Advertisement
