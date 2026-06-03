Vanspor, Teknik Direktör Korkmaz ile Ayrıldı - Son Dakika
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Vanspor, Teknik Direktör Korkmaz ile Ayrıldı

Vanspor, Teknik Direktör Korkmaz ile Ayrıldı
03.06.2026 15:39
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Vanspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Vanspor'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun önemli bir bölümünde kulüp bünyesinde görev yapan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıkları belirtildi. Açıklamada, "Göreve geldiği ilk günden itibaren bilgi birikimi, çalışkanlığı ve profesyonel yaklaşımıyla kulübümüze değerli katkılar sunan Osman Zeki Korkmaz, yalnızca saha içerisindeki çalışmalarıyla değil; şehrimizle kurduğu güçlü bağ, kültürümüze gösterdiği hassasiyet ve camiamızla yakaladığı uyumla da takdir toplamıştır. Vanspor'un haklarını ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması, kulübümüze olan aidiyetinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Kulübümüze vermiş olduğu emek, ortaya koyduğu özveri ve bıraktığı değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Osman Zeki Korkmaz, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor, Teknik Direktör Korkmaz ile Ayrıldı - Son Dakika

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