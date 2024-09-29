Vanspor, Teknik Direktör Tahsin Tam ile Ayrıldı

Spor

Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Verdiği emekler ve katkılarından dolayı Tahsin Tam ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - VAN