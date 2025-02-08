Vanspor'un Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı: 3 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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Vanspor'un Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı: 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Vanspor\'un Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı: 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Elazığspor ile oynanan maçın ardından Vanspor'un takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi hafif yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

08.02.2025 20:27  Güncelleme: 20:30
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Elazığspor - Vanspor karşılaşmasının ardından Vanspor'un takım otobüsü, kentten ayrıldığı sırada taşlı saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, ligin 21'inci haftasında Vanspor FK'yı ağırladı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere biterken, 52'nci dakikada Vanspor kazandığı penaltıyı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Elazığspor 79'uncu dakikada Beykan Şimşek'in penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi. 89'uncu dakikada Alpay Koldaş'ın golü ile Elazığspor 2-1 öne geçti. Karşılaşma Elazığspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Karşılaşmanın ardından kentten ayrılan Vanspor FK'nın takım otobüsü, çevre yolu mevkiinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda, otobüsteki teknik direktör Serhat Gülpınar ve 2 kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VALİ HATİPOĞLU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Vali Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır. Saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Vanspor'un Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı: 3 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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