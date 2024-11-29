Varto\'da Öğrencilere Spor Kıyafeti Desteği

Spor

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde atletizm ve futbol faaliyetlerinde eğitim alan 8-14 yaş grubundaki 30 öğrenciye spor kıyafeti desteği verildi.

Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde, iş adamlarının desteğiyle öğrencilere spor kıyafeti hediye edildi. Açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Murad Aktaş, müdürlük bünyesinde atletizm ve futbol faaliyetlerinde eğitim alan 8-14 yaşlarındaki 30 öğrencinin spor malzemelerinin olmamasından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Geleceğimizin sporcuları olacak bu çocuklarımız için sponsor arayışına girdik. İlçemizde faaliyetlerine devam eden iş adamlarımızın desteğine ihtiyacımızın olduğunu bildirdik. Sağ olsunlar 30 öğrencimize spor kıyafeti desteği veren Ed-Al İnşaat sahibi Edip Özmen ve Apart Otel sahibi Metin Can'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kıyafetlerini giyip sporlarına başlayan öğrenciler ise yardımsever iş adamlarına ve Müdür Aktaş'a desteğinden dolayı teşekkür ettiler. - MUŞ