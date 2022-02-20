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VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

20.02.2022 18:55
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Arkadaşlar istekli bir şekilde başladı. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Bana göre verilmeyen bir penaltımız var. Arkadaşlarımı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Teknik ekibimiz hafta içinde gayet güzel çalıştı. Kazandığımız için de mutluyuz." diye konuştu.

Atılay Canel, futbolcuları Emre Mor'un performansıyla ilgili soru üzerine, "Bana göre Emre Mor her hafta üstüne koyarak oynuyor. Milli takıma da alınabilir düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay: "Puanı hak edecek futbol oynamadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçta iki takımın da fazla üretken olamadığını anlatarak, "Bana göre iyi futbol yoktu, iyi pozisyonlar da yoktu. Penaltı olmasa bu maç büyük ihtimalle berabere bitecekti." dedi.

Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini savunan Çalımbay, "Penaltımızı verebilirdi. Çok genç hakemleri maça vermişler. Çok tecrübesiz arkadaşlar. Ancak biz puanı hak edecek futbol oynamadık. Bazı arkadaşlar maalesef beklentinin çok altında oynadı. Böyle olunca ya kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız. Bundan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir Anadolu takımıyız. Eksiklerimiz oluyor, transfer yapmamız gerekiyor. Belli bir bütçeniz yoksa transfer yapma şansınız olmuyor. Takıma 1-2 takviye yapabilseydik belki daha değişik şeyler olabilirdi. Sivasspor'daki üçüncü senem. Biz çok başarılı bir şekilde Avrupa'ya gittik. Yine aynı şekilde Avrupa'ya gitmeye çalışacağız. Beşiktaş ile yapacağımız maç kolay değil. Bence Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Çok zor bir maç olacak ama artık maçlarımızın telafisi yok. Mutlaka puanlar kazanmamız gerekiyor."

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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