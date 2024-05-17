VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ye konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK\'ye konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak için galibiyet arayacak. Gaziantep FK ise ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etmek istiyor.

17.05.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı. Puan cetvelinde 17'nci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, 1 puan gerisinde olduğu Gaziantep FK'yi yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Ev sahibi Gaziantep FK ise bu sezon 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonunda elde ettiği 38 puanla puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor. Son 3 maçının sadece birini kazanan Gaziantep temsilcisi, rakibini yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Gaziantep FK, 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Gaziantep, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement