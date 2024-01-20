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VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. RAMS Başakşehir'in golü, Paoletti'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi
20.01.2024 - 17:05,
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci, Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric, Teklic, Serdar Dursun

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Piatek, Figueiredo

Gol: Dk. 45 Paoletti (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.

45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını RAM Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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