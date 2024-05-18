VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig\'e veda etti

Trendyol Süper Lig'e veda eden ikinci takım VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak ligde kalma şansını kaybetti. Siltaş Yapı Pendikspor da aynı hafta berabere kalarak küme düşmesini garantiledi. Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf, MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde bulunuyor.

18.05.2024 22:17
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Trendyol Süper Lig'e veda eden ikinci takım VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 3-1 kaybetti.

Fatih Karagümrük, bu sezon dört takımın düşeceği ligde 37 puanla 18. sırada haftayı kapattı.

Daha önce İstanbulspor'un veda ettiği ligde deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor da 37 puanla 19. sırada haftayı bitirdi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 40 puanla 16. basamakta yer alan MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde kalacak VavaCars Fatih Karagümrük'ün son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşti.

Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor, son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.

İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti - Son Dakika

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