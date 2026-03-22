Vedat Muriqi\'den Fenerbahçe\'ye sürpriz mesaj

Gelecek sezon santrfor bölgesine en az iki transfer yapmak isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ROTA VEDAT MURIQI

Bu doğrultuda Fenerbahçe, rotasını ara transfer döneminde de ilgilendiği eski futbolcusu Vedat Muriqi'ye çevirecek. Sarı-lacivertliler, ocak ayında başarı sağlayamadığı transferi yeniden harekete geçerek bu kez yaz ayında bitirmek istiyor.

VEDAT'TAN FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ MESAJ

La Liga'da takımıyla küme düşme hattında bulunan 31 yaşındaki Kosovalı santrfor da gelecek sezonlarda yeniden şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak istiyor. Deneyimli golcünün bu doğrultuda ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde "Sezon sonu gelirim" mesajını verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca forması ile 28 maça çıkan Muriqi, 18 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.