Vedat Muriqi Fenerbahçe\'ye gelecek mi? İşte yanıtı

Golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Vedat Muriqi'i gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler transfer için 15 milyon euro bütçe ayırırken, Kosovalı golcünün de eski takımına dönüşe sıcak baktığı belirtildi.
Yoğun bir transfer döneminden geçen Fenerbahçe'de birçok forvet ismi gündeme gelirken, son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi iddiası öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi için listesine Muriqi'i dahil ettiği kaydedildi.
Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdığı bilgisine yer verildi.
Aynı haberde, 31 yaşındaki futbolcunun transfer konusunda Fenerbahçe'ye olumlu dönüş yaptığı ve sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye sıcak baktığını ilettiği öne sürüldü.
Transferin önündeki en önemli unsurun Mallorca cephesi olduğu belirtiliyor. İspanyol ekibinin Muriqi ile sezon başında sözleşme yenilemiş olması ve oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle bonservis talebinin yüksek olabileceği kaydedildi.
Vedat Muriqi'in bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol kaydettiği aktarılırken, piyasa değerinin 4,5 milyon euro olarak gösterildiği ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Muriqi, 2019 yılında Çaykur Rizespor'dan 5,6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuş, bir sezon sonra Lazio'ya 21 milyon euroya satılmıştı.
