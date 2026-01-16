Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yanıtı

Vedat Muriqi Fenerbahçe\'ye gelecek mi? İşte yanıtı
16.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor ve 15 milyon euro bütçe ayırdı. İddiaya göre Muriqi de Fenerbahçe'ye dönüş fikrine sıcak bakıyor; ancak Mallorca'nın yüksek bonservis talebi transferin en büyük engeli olarak görülüyor.

Golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Vedat Muriqi'i gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler transfer için 15 milyon euro bütçe ayırırken, Kosovalı golcünün de eski takımına dönüşe sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE MURIQI SÜRPRİZİ

Yoğun bir transfer döneminden geçen Fenerbahçe'de birçok forvet ismi gündeme gelirken, son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi iddiası öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi için listesine Muriqi'i dahil ettiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO BÜTÇE HAZIR

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdığı bilgisine yer verildi.

MURIQI'DEN "OLUMLU" DÖNÜŞ İDDİASI

Aynı haberde, 31 yaşındaki futbolcunun transfer konusunda Fenerbahçe'ye olumlu dönüş yaptığı ve sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye sıcak baktığını ilettiği öne sürüldü.

MALLORCA ENGELİ ÖNE ÇIKIYOR

Transferin önündeki en önemli unsurun Mallorca cephesi olduğu belirtiliyor. İspanyol ekibinin Muriqi ile sezon başında sözleşme yenilemiş olması ve oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle bonservis talebinin yüksek olabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Vedat Muriqi'in bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol kaydettiği aktarılırken, piyasa değerinin 4,5 milyon euro olarak gösterildiği ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEKİ ESKİ TRANSFER HİKAYESİ

Muriqi, 2019 yılında Çaykur Rizespor'dan 5,6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuş, bir sezon sonra Lazio'ya 21 milyon euroya satılmıştı.

Vedat Muriqi, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:11:12. #7.11#
SON DAKİKA: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.