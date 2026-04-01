Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı
01.04.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımız karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Kosova, Dünya Kupası biletini alamadı. Kosova'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti. Kosova ise Dünya Kupası'na katılma şansı elde edemedi.

TEK GOL KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

VEDAT MURIQI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kosova'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde uzun süre oturan deneyimli golcünün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 

A Milli Futbol Takımı, Vedat Muriqi, Milli Takım, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat atis murat atis:
    Kerem dokunmasaydıda goldu zaten az daha onun yuzunden iptal edilecekti ofsayt diye. 21 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Vedat maç boyunca Türkiye’ye çalıştı. Kosova 10 kişi oynadı. Bir şut bile çekmedi çekmek istemedi. Timsah gözyaşlarını döküyor. Ayıpmetrim ülkemi sattım diye vicdan yapıyor 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 01:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.