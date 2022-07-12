Vedat Muriqi "hasta" dediler transferden vazgeçtiler! Konu şeref meselesi oldu... Mevzu FIFA'ya taşınıyor - Son Dakika
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Vedat Muriqi "hasta" dediler transferden vazgeçtiler! Konu şeref meselesi oldu... Mevzu FIFA'ya taşınıyor

12.07.2022 13:48

İtalya'da transfer krizi yaşanıyor. Lazio, tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen Vedat Muriqi'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transferi iptal eden Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Seria A ekibi, Kosovalı golcüyü tekrar kontrolden geçirerek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kanıtladı. İşte detaylar...

Süper Lig devleriyle sıkça ismi anılan Kosovalı golcüyü kadrosuna katacak olan Club Brugge sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu transferden vazgeçti. Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio ise konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Vedat Muriqi transferi büyük kriz yarattı! Konu FIFA'ya taşınıyor

SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI KANITLANDI

Club Brugge'ün sağlık sorunlarını sebep göstererek bu transferi rafa kaldırma isteğinin ardından Lazio harekete geçti. Sporx'de yer alan habere göre, Vedat Muriqi, kulübü Lazio tarafından tekrar sağlık testinden geçirildi. Bu testler sonucunda Vedat Muriqi'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı kanıtlandı. Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından aktarıldı.

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Vedat Muriqi, Club Brugge, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi 'hasta' dediler transferden vazgeçtiler! Konu şeref meselesi oldu... Mevzu FIFA'ya taşınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Muriqi "hasta" dediler transferden vazgeçtiler! Konu şeref meselesi oldu... Mevzu FIFA'ya taşınıyor - Son Dakika
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