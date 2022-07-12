Vedat Muriqi "hasta" dediler transferden vazgeçtiler! Konu şeref meselesi oldu... Mevzu FIFA'ya taşınıyor

Süper Lig devleriyle sıkça ismi anılan Kosovalı golcüyü kadrosuna katacak olan Club Brugge sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu transferden vazgeçti. Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio ise konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI KANITLANDI

Club Brugge'ün sağlık sorunlarını sebep göstererek bu transferi rafa kaldırma isteğinin ardından Lazio harekete geçti. Sporx'de yer alan habere göre, Vedat Muriqi, kulübü Lazio tarafından tekrar sağlık testinden geçirildi. Bu testler sonucunda Vedat Muriqi'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı kanıtlandı. Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından aktarıldı.