Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti! - Son Dakika
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Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!

19.04.2022 22:58

La Liga'nın 33. haftasında Mallorca, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir 3 puan kazanan ev sahibinde Vedat Muriqi, 45. dakikada takımının 2. golünü attı.

Mallorca ile Alaves, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Visit Mallorca Estadi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Mallorca, alt sıralarda kurtulmak adına altın değerinde bir galibiyet aldı.

2022'NİN EN GOLCÜSÜ

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Alaves'in tek golünü ise Antonio Raillo kendi kalesine attı. Bu sonuçla Mallorca puanını 32 yaparak küme düşme hattından çıktı. Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole etki etti ve 2022'nin en golcü Mallorcalı futbolcusu oldu.

Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
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