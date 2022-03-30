Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak - Son Dakika

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da gerçekleşecek olan Yüksek Divan Başkanlığı seçiminde Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz'la yarışacak olan Vefa Küçük, D-Smart Go ekranlarında yer alacak olan Bol'ca Futbol Özel programında bu akşam saat 21.00'de soruları yanıtlayacak. Emre Bol'un sorularını yanıtlayacak olan Vefa Küçük, Divan Başkanlık Seçimi öncesinde projelerini aktaracak. - İSTANBUL