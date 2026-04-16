Velho\'nun Dünya Kupası Hayali

16.04.2026 20:24
Ricardo Velho, Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyor ve Galatasaray maçı için motive.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin Portekizli milli kalecisi Ricardo Velho, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı çok istediğini söyledi.

Velho, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Velho, "Evimizde oynuyoruz, 3 puan almak için bu maça çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımızın motivasyonu yerinde. Herkes bu maçta kendini göstermeye çalışacak. Kümede kalma hedefimiz var. O açıdan da çok önemli bir maça çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her müsabakada takımına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Velho, "Zirve yarışındaki takımlara karşı oynadığınız zaman ekstra motivasyon her oyuncuda oluyor. Ama ben her hafta aynı hazırlandığımı düşünüyorum. Çünkü benim sporcu, kaleci olarak bu kulübe bir borcum var ve bunu ödemem lazım. Her hafta bunun için çalışıyorum. Bu da o haftalardan biri ama başta da dediğim gibi motivasyonlar farklı olabiliyor."

Gençlerbirliği'ndeki performansıyla adından söz ettiren ve Portekiz Milli Takımı'nın Meksika ve ABD ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alan Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii bunun hayalini kuruyorum. Zorlu bir hedef. Bu zorlu hedef için şu ana kadar çok çalıştım. Seçildiğimde de iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum, orada güzel zamanlar geçirdim. Devamının gelmesini istiyorum. Devamının gelmesi için buradaki işlerin de yolunda gitmesi, sezonu iyi bitirmemiz lazım. Bu hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapıyorum. Umarım gerçekleşir."

"Uğurcan dünya çapında kaleci"

Galatasaray'daki mevkidaşı Uğurcan Çakır'ın "dünya çapında" kaleci olduğunu dile getiren Velho, "Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligimizde gösterdiği performans gerçekten etkileyici. Kendisini çok beğeniyorum. Şu ana kadar Türkiye liginde izlediğim kalecilerin neredeyse hepsini beğendim."ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı golcü Victor Osimhen'in Gençlerbirliği'ne karşı oynamama ihtimalini avantaj görmediğini aktaran Portekizli kaleci, "İlk maçta da oynamadı ama Galatasaray'ın birçok kaliteli ismi var. Hangi isim oyuna girerse oynamayan futbolcunun yerini doldurabiliyor, belki daha iyisini bile yapabiliyor. Dolayısıyla bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

