Veli Kavlak: Avusturya, Türkiye'yi bir adım önde görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Veli Kavlak: Avusturya, Türkiye'yi bir adım önde görüyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Avusturya'nın Türkiye'yi bir adım önde gördüğünü söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Avusturya'ya 6-1 kaybetmesinin motivasyon açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

01.07.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Avusturyalı eski futbolcusu Veli Kavlak, yarın Türkiye karşısında Avusturya'yı bir adım önde gördüğünü söyledi. Kavlak, ayrıca Türkiye'nin hazırlık maçında rakibine 6-1 kaybetmiş olmasının da motivasyon açısından kırmızı-beyazlı takım için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ın ve Avusturya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Veli Kavlak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın oynanacak Avusturya - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı/İHA) muhabirine değerlendirdi.

"Gürcistan maçında iyi futbol vardı"

Türkiye'nin grup aşamasında ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Kavlak, "Gürcistan maçında iyi futbol vardı diyebiliriz ama son dakikalarda defanstaki zaafiyetler ortaya çıktı. Gürcistan beraberlik golünü de atabilirdi. Portekiz'e karşı iyi bir futbol oynamadı ama Çekya maçında baskıya rağmen, her şeyi kaybedebileceğinin bilincinde iyi bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı.

"Avusturya göz doldurdu"

Avusturya'nın, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı grubunu lider bitirerek göz dolduran bir performans ortaya koyduğuna dikkat çeken eski futbolcu, "Sadece skor anlamında değil, yoğun baskıyla rakiplerini adeta bezdirdi diyebiliriz. Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan hak ederek lider çıkmayı başardı. Avusturya'da da herkes coşkulu şekilde takımını destekliyor" şeklinde konuştu.

"Montella'nın nasıl bir kadroyla çıkacağını çok merak ediyorum"

Veli Kavlak, yarınki müsabakaya Avusturya'nın çok özgüvenli başlayacağı düşüncesinde olduğunu aktardı. Avusturyalı eski futbolcu, "Çok fazla değişiklik yapmayacaklardır. Önde baskı ve çabuk paslaşmalarla kaleye gitme hedefinde olacaklar. Türkiye'de de açıkçası Montella'nın ne yapacağını ve nasıl bir kadroyla çıkacağını çok merak ediyorum. Ama baktığımızda Avusturya, gösterdiği performanslardan dolayı kağıt üzerinde bir adım önde. Ancak o gün stadın atmosferinden dolayı her şey değişebilir" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye, taraftarına galibiyet hediye etmek isteyecek"

Mart ayında Viyana'da yapılan hazırlık maçında Türkiye'nin rakibine 6-1 kaybetmesinin kırmızı-beyazlı oyunculara ayrı bir motivasyon sağlayıp sağlamayacağıyla alakalı gelen soruya Veli Kavlak, "6-1 kaybetmek bir oyuncunun psikolojisini ciddi anlamda bozabilir. Türkiye için çok büyük bir fırsat. Tribünlerdeki düelloyu Türkiye kazanacaktır. Taraftarlara da o mağlubiyetin tesellisini vermek ve galibiyet hediye etmek isteyeceklerdir" cevabını verdi.

"Arda Güler ve Kenan Yıldız gününde olursa Avusturya'nın canını acıtır"

Veli, Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları olduğunu ancak başarının takım oyunuyla geleceğini belirtti. Veli Kavlak, "Birlikte hareket edildiği takdirde Türkiye'nin üst düzey performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun olmayışı da hissedilecektir. Ayrıca Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimler gününde olursa Avusturya'nın canını acıtır" diye konuştu. - HANNOVER

Kaynak: İHA

Veli Kavlak, Avusturya, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Veli Kavlak: Avusturya, Türkiye'yi bir adım önde görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Veli Kavlak: Avusturya, Türkiye'yi bir adım önde görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement