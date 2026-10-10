Verstappen Singapur sprintinde 8 puan aldı, Russell kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika
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Verstappen Singapur sprintinde 8 puan aldı, Russell kaza yaparak yarış dışı kaldı

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Singapur Grand Prix'si öncesindeki 20 turluk sprint yarışını Max Verstappen kazandı ve 8 puanı hanesine yazdırdı. Ferrari'den Lewis Hamilton ikinci, Charles Leclerc üçüncü olurken George Russell kaza yaparak, Oscar Piastri ise McLaren'ların çarpışması sonucu yarış dışı kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Singapur Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden yarın düzenlenecek Singapur Grand Prix'si öncesinde 20 turluk sprint yarışı koşuldu.

Sprint yarışında Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderin 2.591 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 16.871 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 2. turda lider durumdayken virajda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Lando Norris'in aracı ise sprint yarışının son turunda takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracına arkadan temas etti ve iki McLaren aracının çarpışmasının ardından Piastri yarış dışı kaldı, Norris ise yarışı 8. sırada tamamladı.

Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları bugün TSİ 16.00, yarış ise yarın TSİ 15.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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