Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı - Son Dakika
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Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı

08.05.2022 09:35
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı

Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, 9 günde 6 zirve etkinliğine katıldı.

Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, 9 günde 6 zirve etkinliğine katıldı.

Vestel'in sporcusu İbrahim Gürlekci, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 5 yüksek dağ tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı. Süphan, Artos, Başet, Erek ve Kösedağı'na tırmanan İbrahim Gürlekci, bu yıl içinde Tacikistan ile Kırgızistan sınırında bulunan 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Peak Lenin Dağında Vestel'in flamasını zirveye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları tırmanışı engelledi

Gürlekci, Ağrı Dağı zirvesine tırmanmak için 14 kişilik grup ile 6 Mayıs tarihinde deneme yapan ekip içinde de yer alırken, olumsuz hava koşulları yüzünden ekip zirveye ulaşamayarak 4 bin 230 metreden geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı tırmanışı için Gürlekci, 14 kişilik ekiple birlikte 6 Mayıs Cuma günü ilçeye bağlı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme mezrasından dağın 5 bin 137 metre rakımlı zirvesine ulaşma hedefiyle tırmanışına başladı. 3 bin 200 metredeki kampa ulaşarak ilk geceyi buradaki kamp çadırında geçiren ekip, bir sonraki gün yeniden tırmanışa başladı. Ekiptekiler, yoğun kar ve tipiye rağmen 4 bin 230 metre rakıma ulaştı.

Dağcılar, olumsuz hava koşulları yüzünden daha fazla tırmanamayıp geri dönüş kararı alarak 3 bin 150 metre rakımdaki kampa geldi. Tırmanışa Türkiye'den 10 ve İran'dan 4 sporcunun katıldığı öğrenildi.

Gürlekci, Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür ederken, şirket genelinde dağcılık sporunu yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. Gürlekci öncelik olarak 2023 yılında Tibet ve Çin sınırında bulunan 8 bin 13 metre yüksekliğindeki Shishapangma Dağı faaliyetine katılarak Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefinde olduğunu kaydetti. - MANİSA

Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı
Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vestel'in dağcısından 5 zirve tırmanışı - Son Dakika


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