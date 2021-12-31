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Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı - Son Dakika

Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

31.12.2021 10:36
Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor.

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor. 15 Mayıs günü koşulacak yarı maratona katılım için başvurular alınmaya başlandı.

Voleybol, cimnastik, hentbol, e-spor, bisiklet, yelken gibi sporun pek çok farklı dalını destekleyen Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Geçtiğimiz dönemde yine Manisa Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütülen çalışma kapsamında şehre bisiklet yolu kazandıran şirket, şehrin sadece ekonomik değil, sosyal hayatına da katkı sunuyor. Bu kapsamda 15 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Atatürk Kent Park'tan start alacak Vestel Manisa Yarı Maratonu için başvurular vestelmanisayarimaratonu.com internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den de geçecek olan yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 3 etapta düzenlenecek. Ayrıca maratonda 10 kilometrelik parkurda Şirketler Koşusu da düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki verilecek. - MANİSA

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Manisa, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı - Son Dakika Spor


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