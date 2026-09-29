Veysel Batuhan Bay, Barcelona\'daki Avrupa Şampiyonası\'nda altın ve gümüş kazandı

Milli Sporcu Veysel Batuhan Bay, Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa birinciliği ve ikinciliği elde etti.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlı okçu Veysel Batuhan Bay, elde ettiği iki önemli dereceyle Türkiye ve Elazığ'ın gururu oldu. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Veysel Batuhan Bay, Avcı Stili (Hunt Track) klasmanında Avrupa birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Genel Klasmanda Avrupa ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı.

Böylece milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamlayarak Türk bayrağını uluslararası arenada bir kez daha başarıyla dalgalandırdı. Atlı okçuluk branşında uzun yıllardır Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden Veysel Batuhan Bay, kariyerinde önemli başarılara imza attı.