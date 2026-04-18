Vezirköprü'de 23 Nisan Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
Vezirköprü'de 23 Nisan Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

18.04.2026 18:37
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen turnuvada kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenler belirlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen "23 Nisan Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası" büyük heyecana sahne olurken, müsabakalar sonunda dereceye giren isimler belli oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Devlet Hastanesi iş birliğinde düzenlenen turnuva, Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri kıyasıya mücadele etti.

Kura çekimiyle başlayan organizasyon, grup müsabakalarının ardından çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Final ve üçüncülük maçlarının tamamlanmasıyla turnuva sona erdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlüt Güven ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Talha Turan tarafından takdim edildi.

Kadınlar kategorisinde Kübra Çiftçi birinci, Feyzanur Akman ikinci, Sinem Gökçek üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ahmet Yılmaz birinciliği, Ahmet Nazım Küçük ikinciliği, Selami Şeberler de üçüncülüğü elde etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, 23 Nisan, Etkinlik, Samsun, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
