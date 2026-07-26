Vezirköprü’de off-road heyecanı 16. kez yaşandı - Son Dakika
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Vezirköprü’de off-road heyecanı 16. kez yaşandı

Vezirköprü’de off-road heyecanı 16. kez yaşandı
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2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 16. Vezirköprü Off-Road Yarışları, 21 araç ve 42 sporcunun katılımıyla üç gün sürdü. Genel klasmanda Eren Alver-Onur Sırımoğlu birinci oldu.

2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 16. Vezirköprü Off-Road Yarışları, 21 araç ve 42 sporcunun katılımıyla üç gün süren zorlu mücadelelere sahne oldu.

Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Vezirköprü Off-Road Yarışları, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6 ayaktan oluşan takviminin 4. etabı olarak gerçekleştirildi. Organizasyon, 24 Temmuz'da pilot ve araç tanıtımlarıyla başladı.

Yarışların ikinci gününde sporcular, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda hazırlanan 11 kilometrelik toprak zemine sahip mukavemet etabında dört kez mücadele etti. Şampiyonanın son gününde ise İncesu mevkisinde oluşturulan 6 kilometrelik seyirci özel etabında adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarışları çok sayıda motor sporu tutkunu da ilgiyle takip etti.

Şampiyonanın ardından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kültür ve Turizm Samsun İl Müdürü Süleyman Demirtaş, Gençlik ve Spor Samsun İl Müdürü Feyzullah Derici, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, sporcular ve davetliler katıldı.

Organizasyon sonunda genel klasmanda Eren Alver-Onur Sırımoğlu birinci, Ergün Çirkin-Bora Kıyım ikinci, Ergün Sülün-Mert Süleyman Tepe ise üçüncü olarak kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Otomobil, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vezirköprü’de off-road heyecanı 16. kez yaşandı - Son Dakika

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