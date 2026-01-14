Vezirköprü'de okul sporlarında ödül heyecanı - Son Dakika
Vezirköprü'de okul sporlarında ödül heyecanı

14.01.2026 15:40
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen okul sporları müsabakalarında başarılı olan öğrenciler, düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı. Törene protokol üyeleri katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul sporları kapsamında yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, ilçede farklı branşlarda düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde eden sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda dereceye giren öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Ödül töreni, sporcular ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

