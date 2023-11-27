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Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi - Son Dakika

Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi

Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho'nun Everton'a karşı attığı rövaşata golü ve sonrasındaki sevinci, Şilili futbolcu Arturo Vidal'in dikkatini çekti. Garnacho'nun gol sevincini Cristiano Ronaldo'ya benzetmesini eleştiren Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı" dedi.

Vidal\'den Garnacho\'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi
27.11.2023 - 20:17,  Güncelleme: 20:22
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Manchester United'ın Everton ile kozlarını paylaştığı maçta Garnacho'nun kaydettiği ve bütün dünyanın beğenisini alan rövaşata golüne Şilili futbolcu Arturo Vidal'den eleştiri geldi.

"NEDEN CRISTIANO GİBİ KUTLADI?"

Garnacho'nun sevincini eleştiren Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı" şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri: Neden Cristiano gibi kutlama yaptı?

2 GOL ATTI

Genç yıldız Garnacho, Manchester United formasıyla bu sezon 17 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde 2 gol atmayı başardı.

Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri: Neden Cristiano gibi kutlama yaptı?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Arturo Vidal, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vidal'den Garnacho'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi - Son Dakika
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