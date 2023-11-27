Vidal\'den Garnacho\'ya Cristiano Ronaldo eleştirisi

Manchester United'ın Everton ile kozlarını paylaştığı maçta Garnacho'nun kaydettiği ve bütün dünyanın beğenisini alan rövaşata golüne Şilili futbolcu Arturo Vidal'den eleştiri geldi.

"NEDEN CRISTIANO GİBİ KUTLADI?"

Garnacho'nun sevincini eleştiren Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı" şeklinde konuştu.

2 GOL ATTI

Genç yıldız Garnacho, Manchester United formasıyla bu sezon 17 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde 2 gol atmayı başardı.