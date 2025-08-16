Videoyu izlemeniz lazım! Taraftardan Ali Koç\'a sürpriz öpücük

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe-Göztepe maçı için gittiği İzmir'de bir taraftar tarafından öpücükle karşılandı.

Takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, "Pazara kadar" şarkısıyla tezahüratlar yaparken Ali Koç da yoğun ilgi gördü. Bu sırada kalabalığın arasında ilginç bir an yaşandı.

ÖPÜCÜKLE KARŞILANDI

Kalabalığın arasında kalan Ali Koç, o anlarda selfie çekiyor gibi yapan bir taraftar tarafından öpüldü. O anlar kısa sürede gündem oldu.