Viking'in Hedefi: Başakşehir'i Geçmek

Viking Teknik Direktör Bjarte Lunde Aarsheim, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi tarzlarına göre oynayacaklarını söyledi. Aarsheim, kendi takımının potansiyelinde oynadıklarında tur atlayacağını düşündüğü belirtti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking, Başakşehir'in konuğu olacak. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Viking Teknik Direktör Bjarte Lunde Aarsheim, açılamalarda bulundu. Çok gol atıp, çok gol yediklerini belirten Aarsheim, "Savunmamız şu an sezon başına göre daha iyi. Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız. Oyun tarzımız değişmeyecek. İlk maçta iklim ve zeminle avantajımız vardı ancak biz de sıcakta oynamaya alışkın bir takımız. Bunların büyük avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kendi tarzımızda oynayacağız. Bu maçta da aynısını yaparak kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Potansiyelinde oynayan bir Viking'in tur atlayacağını düşünüyorum"

Başakşehir'in geçtiğimiz hafta ligde maç oynamamasının büyük bir avantaj olmadığı dile getiren Aarsheim, "Buraya zor bir başlangıçla geliyoruz. İlk gol bizim için çok önemli. Maçın penaltılara gitmesi bizim isteyebileceğimiz bir şey. Rakibimize çok büyük saygımız var. Potansiyelinde oynayan bir Viking'in buradan tur atlayabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar"

Başakşehir için de Avrupa kupalarında mücadele etmenin önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen Aarsheim, "Saygı duyuyorlardır. Büyük bir galibiyetle geldiler. Kesinlikle mutlulardır. Hazır olduklarına eminim. Avrupa'nın onlar için önemli olduğunu biliyorum. Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar" ifadelerini kullandı.

Zlatko Tripic: "Maça çok odaklanmamız lazım"

Bir dönem Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Vikingli futbolcu Zlatko Tripic ise şunları söyledi:

"İyi bir takım olduklarını biliyorum. Evimizde onlara çok şans vermedik ama buldukları şansları kaliteleriyle değerlendirerek bizi cezalandırdılar. Cesaret ortaya koyup kazanacağımıza inanırsak kazanabileceğimizi takım arkadaşlarıma söyledim. Turu geçmek bizim için çok önemli. Maça çok odaklanmamız lazım. Lige kalmak bizim hayalimiz. Futbolcu olarak isteğim burada biraz eğlenmek. Burası harika bir şehir ve ülke." - İSTANBUL