Vincent Kompany maç sonu delirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vincent Kompany maç sonu delirdi

Vincent Kompany maç sonu delirdi
07.05.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG maçı sonrası hakem kararlarına sert tepki göstererek, “Bu tür kararlar eşleşmeyi belirlememeli” dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Belçikalı çalıştırıcı, karşılaşmanın kaderinin tartışmalı pozisyonlarla şekillendiğini savundu.

“İYİ İŞLER YAPTIK”

TNT Sports’a konuşan Kompany, Bayern Münih’in kötü oynadığı yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, “PSG’nin en güçlü yönlerinden biri baskı yapmak ve hücum oyuncularının boş alanlara koşu atması. Ancak biz topa sahip olduğumuz anlarda iyi işler yaptık ve onların bu planını uygulamasına izin vermedik” dedi.

“PSG GERÇEKTEN İYİ SAVUNMA YAPTI”

Takımının önemli fırsatlar yakaladığını söyleyen Kompany, “Birçok tehlikeli pozisyona girdik ama orta yapacağımız ve son pası vereceğimiz anlarda PSG çok iyi savunma yaptı. Golü bulmamız uzun sürdü. Elbette hakem kararlarından da bahsetmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MEMNUN OLMADIĞIMIZ KARARLAR VAR”

PSG’ye saygı duyduğunu vurgulayan Bayern Münih teknik direktörü, “Bu maçı biz kazansaydık, bu kez PSG’nin oyununu oynayamadığı konuşulacaktı. Ancak memnun olmadığımız bazı kararlar var” diye konuştu.

PENALTI VE KIRMIZI KART TEPKİSİ

Hakem yönetimine dair detaylı değerlendirmelerde bulunan Kompany, özellikle el pozisyonları ve kırmızı kart kararlarına tepki gösterdi. Konrad Laimer’in topa elle müdahale ettiği yönündeki görüşe katılmadığını söyleyen Kompany, “Bunu gösteren net bir görüntü görmedim” dedi.

İlk yarıdaki penaltı pozisyonlarına da değinen deneyimli teknik adam, “Bir pozisyonda top önce oyuncunun vücuduna sonra eline geliyor ve penaltı veriliyor. Diğerinde Joao Neves’in eli havada ama top takım arkadaşından geldiği için penaltı çalınmıyor. Bu durum biraz sağduyu gerektiriyor çünkü olanlar gerçekten saçma” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ SARIYI VERMEK İSTEMEDİ”

Nuno Mendes’in ikinci sarı kart görmesi beklenen pozisyon hakkında da konuşan Kompany, hakemin oyuncuyu oyundan atmak istemediğini düşündüğünü söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Şampiyonlar Ligi hedeflerine dair de konuşan Kompany, “Bu kupayı kazanabileceğimizi her zaman hissediyorum. Ama bunun ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Belki bu yıl olmadı ama gelecek yıl detaylar bizim lehimize olabilir” dedi.

Bayern Münih, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincent Kompany maç sonu delirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aziz Yıldırım’ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...
Çocuk mu suça sürüklenir Toplum mu çocuğu karanlığa iter Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:29
Pompada çifte değişim Benzine zam, otogaza indirim geldi
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 09:54:08. #7.12#
SON DAKİKA: Vincent Kompany maç sonu delirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.