Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik - Son Dakika
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Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

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Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik
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Beşiktaş'ın Amedspor'a 3-2 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, kötü başlangıç yaptıklarını ve maçı ilk yarıda kaybettiklerini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Zorlu mücadele hakkında yorum yapan İtalyan hoca, "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı." dedi.

Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

"LİDERLİĞİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Sözlerine devam eden Italiano, takımında yorgunluk olduğunu ifade ederek, "Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

"BU MAÇ AKLIMDAN ÇIKMAYACAK"

Milli aranın doğru zamanda geldiğini belirten Italiano, Amedspor yenilgisinin kendisinde burukluk bıraktığını ifade ederek, "Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım." açıklamasını yaptı. 

Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

"SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İtalyan hoca son olarak, "Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak." şeklinde konuştu.

Vincenzo ItalianoBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Sen doğru konuşuyorsun ama Beşiktaş başkanı talihsiz bir açıklama yaptı Amedspor resmen oyunu hükmetti Beşiktaş sahada sildi işte herkes büyük başkan olamıyor ama Amedspor'u tebrik edip gidecektin başkan 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik - Son Dakika
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