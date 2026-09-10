Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor

Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11\'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Fenerbahçe derbisinde forma giyen ilk 11'deki 4 oyuncusunu Erzurumspor karşısında rotasyona sokacak.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yi konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano rotasyon kararı aldı. İtalyan teknik adamın, yoğun fikstür öncesinde kadroda ufak çaplı bir değişime giderek bazı oyuncularını dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve riske edilmek istenmeyen Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra 3 ana isim kulübeye çekilecek. Kasık sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek olan Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda sol bekte Kassoum Ouattara görev yapacak. Ayrıca savunma hattında Agbadou'nun yerine Tiago Djalo'nun ilk 11'e girmesi bekleniyor.

HÜCUMDA YENİ İSİMLER

İtalyan çalıştırıcının Vlahovic ve Trossard’ın yerine hücum hattında Hyeon-gyu Oh ile İlhan Fakılı’ya şans vermesi bekleniyor.

Erzurumspor Kulübü, Vincenzo Italiano, Beşiktaş Mogaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:44:00. #7.12#
SON DAKİKA: Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement