Vincenzo Italiano İstanbul'da - Son Dakika
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Vincenzo Italiano İstanbul'da

Vincenzo Italiano İstanbul\'da
05.06.2026 18:37
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Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladı. İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.

Italiano'yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

İtalyan teknik adam, başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile birlikte havalimanına geldi.

Burada kısa bir açıklama yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş." dedi.

İtalyan teknik adam, daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.

Vincenzo Italiano'nun kariyeri

İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2014'te Venezia'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2015 yılında İtalya alt lig ekiplerinden Vigontina'da altyapı antrenörü olan Vincenzo Italiano, 2016'da ilk teknik adamlık deneyimini de burada yaşadı.

Daha sonra sırasıyla Arzignano ve Trapani'de çalışan Italiano, asıl çıkışını Spezia'da yaptıktan iki sezon sonra Fiorentina'nın başına geçti. Floransa ekibiyle 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste iki kez UEFA Konferans Ligi'nde final gören 48 yaşındaki teknik adam, ancak kupaya uzanamadı.

Fiorentina'da üç sezon görev yapan deneyimli teknik direktör, Haziran 2024'te Bologna ile sözleşme imzaladı. Bologna'yı iki sezon çalıştıran Vincenzo Italiano, takımıyla ilk senesinde İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibi, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki sezonu sırasıyla 9'uncu ve 8'inci basamakta tamamladı.

Italiano yönetimindeki Bologna, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında, bu yıl ise Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Serdal Adalı, Önder Özen, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Italiano İstanbul'da - Son Dakika

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