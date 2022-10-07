Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz"

07.10.2022 22:59

- Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 berabere bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz" dedi.

- Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz"

GAZİANTEP - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 berabere bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz" dedi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti.

"3 puan alamadığımız için çok üzgünüz"

Zorlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Montella, "Bugün çok iyi performans gösterdiğimizi söylemem gerekiyor. Maç içerisinde çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarıda da 1-0 öne geçebilirdik ama bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Yine golün ardından 2-0 yapıp maçı kapatabilecek pozisyonlar yakaladık ancak yine son vuruşları iyi yapamadık. Rakip kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. Bu avantaj gibi gözükmüştü. Maçın geneline baktığımızda genel olarak iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Çok üzgünüz 3 puan alamadığımız için. Bizi sevindiren taraf ise, rakibe gol haricinde çok net bir pozisyon vermedik. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama performans olarak baktığımızda takımın iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Maçın sonunda neden sadece 6 dakika uzatma verildi anlamadım"

Maçın sonuna eklenen 6 dakikalık uzatmanın yetersiz olduğunu da aktaran Montella, "Ben izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Bu konuda kendimi geliştirmem lazım. Bazı konular beni çok rahatsız ediyor. Maçın ikinci yarısında sadece bir pozisyonda 6 dakika oynanmayan bir zaman var. Sonrasında da çok durdu oyun. Neden sadece 6 dakika veriliyor. Bunu anlamıyorum. Hakem penaltı vermemesine kızmıyorum ama neden bu kadar oyun durmuşken sadece 6 dakika veriliyor bunu anlamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz' - Son Dakika

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