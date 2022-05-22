Vincenzo Montella: "Adana Demirspor'da kalmak istiyorum" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Adana Demirspor'da kalmak istiyorum"

22.05.2022 21:51
Vincenzo Montella: "Adana Demirspor'da kalmak istiyorum"

- Vincenzo Montella: "Adana Demirspor'da kalmak istiyorum" Vincenzo Montella'dan Yunus Akgün açıklaması "Galatasaray'dan hediye bekliyoruz" Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 7-0'lık galibiyetin ardından, takımda kalmak istediğini söyledi.

- Vincenzo Montella: "Adana Demirspor'da kalmak istiyorum"

Vincenzo Montella'dan Yunus Akgün açıklaması

"Galatasaray'dan hediye bekliyoruz"

ADANA - Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 7-0'lık galibiyetin ardından, takımda kalmak istediğini söyledi. Yunus Akgün'ü de 1 sene daha kulüpte istediğini belirten Montella, "Kulüp olarak da Galatasaray'dan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgün'ü görmek isteriz" dedi.

Adana Demirspor, ligin son haftasında Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son 5 maça nazaran geçirdiğimiz güzel sezonu yakışan bir şekilde tamamladık. Bu süreç, aylar boyunca hayal kurduğumuz bir yolculuktu. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim en doğru şekilde çalışmamıza fırsat, olanak sundu. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum sezon boyunca bizim ağlayıp, bizimle sevindiler. Bize yakışır bir şekilde ligi tamamladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Burada kalmak istiyorum"

Takımda sözleşmesi devam ettiğini söyleyen Montella, Adana Demirspor'da kalmak istediğini söyleyerek, "Ben kalmaya hevesli bir insanım. Beraber geliştirmeyi istediğimiz bir projemiz var. Başkanımızla ilerleyen günlerde görüşeceğiz ve bakış açımız aynı yolda devam ediyorsa Adana Demirspor'u geliştirip en iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Burada kalmak istiyorum. Mutluyuz ve zevkle çalıştığımız noktadayız" şeklinde konuştu. Takımdaki kiralık oyuncuların katkısının çok olduğunu belirten Montella, "Muric, Vargas ve Yunus'un katkısı ortada. Şimdi onlar gidecekler diye üzgünüz ama geri dönmek isterlerse de almak için hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

"1 sene daha Yunus Akgün'ü görmek isteriz"

Yunus Akgün'ün Galatasaray'a gidişiyle ilgili de konuşan Vincenzo Montella, "Yunus Akgün şu andan itibaren Galatasaray'ın futbolcusu. Adana Demirspor'da herkes tarafından karşılıksız sevilen birisi. Buradaki kararı Galatasaray verecektir ve her türlü karara saygı duyarız. Kulüp olarak da Galatasaray'dan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgün'ü görmek isteriz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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