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Vincenzo Montella: "Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık" - Son Dakika

Vincenzo Montella: "Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık"

06.02.2022 19:32

- Vincenzo Montella: "Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Son 20 dakikaya baktığınızda oluşan bir pozisyon ve yediğimiz bir golden sonra defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.

- Vincenzo Montella: "Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık"

RİZE - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Son 20 dakikaya baktığınızda oluşan bir pozisyon ve yediğimiz bir golden sonra defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.

Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Galibiyetle alakalı çok mutluyum. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını anlayan bir takım. İkinci golden sonra maçı biraz bıraktık gibi oldu. Sonrasında toparladık. İkinci yarıda rakibimizin de diğer oyuncularını kullanarak oyuna kalite getirmesi, pas oyununda biraz sıkıntı yaşattı. Ancak yine de 3'üncü golü de bulduk. Son 20 dakikaya baktığınızda oluşan bir pozisyon ve yediğimiz bir golden sonra defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı tekrar bu performanslarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vincenzo Montella: Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık
Vincenzo Montella: Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık
Vincenzo Montella: Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık

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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık' - Son Dakika Spor


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