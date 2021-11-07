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Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

07.11.2021 18:37

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Adana Demirsporun teknik direktörü Vincenzo Montella, "Galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Adana Demirsporun teknik direktörü Vincenzo Montella, "Galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.

Montella, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk yarının her iki takım için ortada geçtiğini söyledi. İlk yarı oyuncularının endişeli oynadıklarını ancak ikinci yarı çok farklı bir şekilde sahaya çıktıklarını dile getiren Montella, "Çocuklar sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız ve galip geldiğimiz için mutluyum. Fiziksel olarak iyi yerde olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti başkanımızın vefat eden annesine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise oyuncularının maçta iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu skoru dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor'a verdik. Gol yedik, oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor'u kutluyorum. Milli maç arasına giriyoruz. Oyuncularım 1-2 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız."

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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