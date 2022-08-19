- Vincenzo Montella: "Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik"

Adana Demirspor Teknik Direktör Vincenzo Montella:

"Geçen sezonun ikinci yarısını muazzam geçiren bir Fenerbahçe var"

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, şu ana kadar ligde iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Devamlılık konusunda geliştirmemiz gereken bazı yönler var. Onları da geliştirdikten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Şimdilik tabi ki mutluyuz. Beni de biliyorsunuz geçmiş maçları konuşmayı pek sevmem, önümdeki maçlara bakarım. Tabi şu ana kadar iyi bir performans gösterdik. Devamlılık konusunda geliştirmemiz gereken bazı yönler var. Onları da geliştirdikten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Gelişime açık bir takım olduğumuzu da herkese hatırlatmamız gerekir" dedi.

Fenerbahçe'nin 13 yeni futbolcu aldığını bildiğini söyleyen Montella, "Gerçekten fazla futbolcuları var. Baktığımızda geçen seneden çok farklı olan bir takım. Hocayı da değiştirdiler, neredeyse kadroyu yenilediler. O yüzden geçen seneye baktığınızda sezonun ikinci yarısını muazzam geçiren bir Fenerbahçe var. Bu senede bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı,

Futbolcular antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı yaptı. Son olarak ise Fenerbahçe maçının taktik üzerinde duruldu.