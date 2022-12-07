Adana Demirspor'un başarılı hocasından Türk futboluna reçete: Çok daha iyi olacak

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya'nın Belek turizm merkezinde devam eden Adana Demirspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

"SIFIRDAN BAŞLIYORUZ"

Lacivert-mavili ekipte teknik Direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarının oldukça iyi geçtiğini ifade eden Montella, "Aslında baya iyi geçirdiğimiz bir ilk dönemi geride bıraktık. Ancak şu anda ne yaptık değil, neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Çünkü sıfırdan başlayacak gibi. O yüzden neler yapabiliriz ona konsantre olmamız gerekiyor. Eskiyi düşünmeyeceğiz. Önümüzde adım adım yürüyeceğimiz yola bakacağız" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE REKABET SEVİYESİ YÜKSELDİ"

Süper Lig'de seviyenin yükseldiğini ifade eden İtalyan teknik adam, 'Süper Lig'de rekabet seviyesi yükseldi. O yüzden biz de orada olduğumuz için mutluyuz. Ama dediğim gibi sıfırdan başlayacak bir ikinci yarı var. Doğrudan ona konsantre olacağız. Rekabeti çok yüksek bir lig. Öncelikle bunu söylemeliyim. Avrupa standartlarında bir lig olmaya başladı. Maç içindeki duraksamaları biraz daha aza düşürürsek, tempoyu biraz iyiye alıp, devamlılığı alabilirsek çok daha iyi olacak' diye konuştu.