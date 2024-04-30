Viranşehir Belediyespor 36 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

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BAL 6. Grupta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, Elazığlı teknik adam Bülent Güllü yönetiminde 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, şampiyon olarak TFF 3. Lige yükseldi. Grubunda 24. hafta maçında konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 7-0 mağlup eden Şanlıurfa ekibi, normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakibi Siverek Belediyespor ile puan farkını 10'a yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Elazığlı teknik sorumlu Bülent Güllü yönetimindeki Viranşehir Belediyesporun yardımcı antrenörlüklerini yine Elazığlı isimler Hayati Çubukçu ile Avni Tümen yapıyordu.

Bülent Güllü yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Viranşehir Belediyespor, 36 yıl sonra şampiyon olarak profesyonel liglere döndü. - ELAZIĞ