Viranşehir Belediyespor Kupada İleri Gitti

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.
Konuk ekip, Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın 23. dakikasında Hamza İpekci ile golü buldu ve soyunma odasında 1-0 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısında gol olmadı ve Viranşehir Belediyespor, sahadan 1-0 üstün ayrılarak bir üst tura çıktı.
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