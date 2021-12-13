Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası 800 metre serbestte altın madalya kazanan milli özel sporcu Deniz Şevin Şentuna'yı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

" Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda serbest stil 800 metrede 12.15.50'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanan milli yüzücümüzü kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."