Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

hüseyin şen:

iki klübünde allah bin defa cexasınnın versin bu mu ülkenin geldiği futbol durumu çoluk çocuk gençlerle zorla 1 gol çıkıyor bu ülkede bu futbolla santim ileriye gidemez tff mhk takımlar td ler hepsi haysiyet yoksunu gibi yaşıyorlar yazı kdeğil mi bu sogukta geldik maçı izledik haysiye.tsizler başak sadece takım adı futbolla zerre alakaları yok nerde bu şikeleri inceleyen savcılar öldümü hepsi tr ligi komple şikelerin bataklığında