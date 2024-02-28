Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde - Son Dakika
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Spor

Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

28.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:50
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın attığı golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

YARI FİNAL BİLETİ VISCA'DAN

Kıran kırana geçen mücadelenin tek golünü 57. dakikada bir dönem RAMS Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcu Edin Visca kaydetti.

Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

RAKİP BEKLENİYOR

Bordo-mavililer, yarı final maçında Galatasaray-Karagümrük maçının galibiyle mücadele edecek.

Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde
Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • hüseyin şen: iki klübünde allah bin defa cexasınnın versin bu mu ülkenin geldiği futbol durumu çoluk çocuk gençlerle zorla 1 gol çıkıyor bu ülkede bu futbolla santim ileriye gidemez tff mhk takımlar td ler hepsi haysiyet yoksunu gibi yaşıyorlar yazı kdeğil mi bu sogukta geldik maçı izledik haysiye.tsizler başak sadece takım adı futbolla zerre alakaları yok nerde bu şikeleri inceleyen savcılar öldümü hepsi tr ligi komple şikelerin bataklığında 5 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: TARİHLERİNDE YAPTIKLARI TEK DOĞRU İŞ VİSCA’YI ALMAKTI ZATEN. 2 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Çok doğru 1 1
  • Alperen Umut: Bir Galatasarayli olarak inşallah kupayı 2011 şampiyonu trabzon alır 1 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Tuttuğun takımı söylemene gerek yok tipinden belli zaten 0 0

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SON DAKİKA: Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde - Son Dakika
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