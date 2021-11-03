Üye Girişi
Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız - Son Dakika

Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız

03.11.2021 22:52
Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız

"Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz"Berke Özer: İnşallah gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağızİSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek.

"Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz"

Berke Özer: İnşallah gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız

İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında yarın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve genç file bekçisi Berke Özer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "Önceki maçla bu maç arasındaki fark, bazı hatalarımızı düzeltmek ve yarın iyi bir futbol sergilemek olacak. Hedefimiz bu. Teknik direktörseniz bazen eleştiri alırsınız, bazen en iyi siz olursunuz. Bir hafta maç kazanırsınız ve insanlar size farklı bakar. Futbol böyle bir şey. Bu kontrol edemeyeceğiniz bir şeydir. Kontrol edebileceğimiz şeyler ise yarın sahada yapabileceklerimiz, takımıma özgüvenini yeniden nasıl verebileceğimizdir. Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız" diye konuştu."AVRUPA LİGİ'NİN KAZANMA SORUMLULUĞUNU OMUZLARIMIZA YÜKLEYEMEZSİNİZ"Pereira, bu kupayı yeniden kaldırmak istediğini belirterek, "Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz. Biz tabii ki sıradaki maçı kazanma sorumluluğunu alıyoruz. Sorumluluğumuz her maçı 3 puan kazanmak için oynamak" açıklamasında bulundu.BERKE ÖZER: İNŞALLAH GEREKEN SONUCU ALIP BURADAN EN İYİ ŞEKİLDE AYRILACAĞIZSarı-lacivertli kaleci Berke Özer ise açıklamasında, gerektiği gibi oynayıp, gereken sonucu alıp karşılaşmadan en iyi şekilde ayrılmayı istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli kaleci Altay'ın sakatlığı ile ilgili gelen bir soruya ise Berke, bunun kendisi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Benim için bir fırsat ancak bu şekilde olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmamız çok önemli. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük sorumluluk ve çok büyük gurur" şeklinde konuştu.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? 22:50 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin 22:32 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı 21:53 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir 20:35 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu 19:14 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi 17:51 Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi

Son Dakika Haberleri
22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
22:37 Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor
22:34 Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz
22:31 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti
21:52 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı
21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı
21:21 Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi
21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
21:02 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721
Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi         
22:53
Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor         
22:44
Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti         
22:17
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü         
21:51
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721         
21:03
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 22:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement