Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız

"Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz"

Berke Özer: İnşallah gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız

İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında yarın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve genç file bekçisi Berke Özer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "Önceki maçla bu maç arasındaki fark, bazı hatalarımızı düzeltmek ve yarın iyi bir futbol sergilemek olacak. Hedefimiz bu. Teknik direktörseniz bazen eleştiri alırsınız, bazen en iyi siz olursunuz. Bir hafta maç kazanırsınız ve insanlar size farklı bakar. Futbol böyle bir şey. Bu kontrol edemeyeceğiniz bir şeydir. Kontrol edebileceğimiz şeyler ise yarın sahada yapabileceklerimiz, takımıma özgüvenini yeniden nasıl verebileceğimizdir. Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız" diye konuştu."AVRUPA LİGİ'NİN KAZANMA SORUMLULUĞUNU OMUZLARIMIZA YÜKLEYEMEZSİNİZ"Pereira, bu kupayı yeniden kaldırmak istediğini belirterek, "Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz. Biz tabii ki sıradaki maçı kazanma sorumluluğunu alıyoruz. Sorumluluğumuz her maçı 3 puan kazanmak için oynamak" açıklamasında bulundu.BERKE ÖZER: İNŞALLAH GEREKEN SONUCU ALIP BURADAN EN İYİ ŞEKİLDE AYRILACAĞIZSarı-lacivertli kaleci Berke Özer ise açıklamasında, gerektiği gibi oynayıp, gereken sonucu alıp karşılaşmadan en iyi şekilde ayrılmayı istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli kaleci Altay'ın sakatlığı ile ilgili gelen bir soruya ise Berke, bunun kendisi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Benim için bir fırsat ancak bu şekilde olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmamız çok önemli. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük sorumluluk ve çok büyük gurur" şeklinde konuştu.