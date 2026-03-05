Vitor Pereira\'dan Pep Guardiola\'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Premier Lig'in 29. hafta maçında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Manchester City'nin golleri 31. dakikada Antonio Semenyo ve 62. dakikada Rodri kaydetti. Nottingham Forest'ın golleri 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile 76. dakikada Elliott Henderson'dan geldi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

Bu sonuçla birlikte büyük bir yara alan Manchester City, 60 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Kümede kalma savaşı veren Nottingham Forest ise 28 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City, West Ham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Fulham ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.