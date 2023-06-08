Vitor Pereira, Dubai yolcusu! - Son Dakika
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Vitor Pereira, Dubai yolcusu!

08.06.2023 10:44

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Dubai ekipleri Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde. Portekizli hocanın iki kulüpten birinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'yi 2 dönem çalıştıran Vitor Pereira, son olarak Flamengo'da görev almıştı. Nisan ayından bu yana boşta olan Portekizli hocanın yeni durağı Dubai olacak.

İKİ TAKIMLA GÖRÜŞME HALİNDE

A Bola'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, Dubai ekipleri Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde. Portekizli hocanın iki kulüpten birinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BREZİLYA'DA NE YAPTI?

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 2022-2023 sezonunda Brezilya ekibinin başında 20 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 1.60 puan ortalaması tutturdu.

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