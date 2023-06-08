Vitor Pereira, Dubai yolcusu!

Eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu bakalım bu anketi de görmezden gelecek mi

Tabeladaki rakam otomobili evde bıraktırır! Benzin ve motorine bu gece büyük zam geliyor

Gözler Kurum'a çevrilse de, Erdoğan İBB için o ismi düşünüyor

Fenerbahçe'yi 2 dönem çalıştıran Vitor Pereira, son olarak Flamengo'da görev almıştı. Nisan ayından bu yana boşta olan Portekizli hocanın yeni durağı Dubai olacak.

İKİ TAKIMLA GÖRÜŞME HALİNDE

A Bola'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, Dubai ekipleri Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde. Portekizli hocanın iki kulüpten birinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BREZİLYA'DA NE YAPTI?

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 2022-2023 sezonunda Brezilya ekibinin başında 20 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 1.60 puan ortalaması tutturdu.