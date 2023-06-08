Vitor Pereira, Dubai yolcusu!

Fenerbahçe'yi 2 dönem çalıştıran Vitor Pereira, son olarak Flamengo'da görev almıştı. Nisan ayından bu yana boşta olan Portekizli hocanın yeni durağı Dubai olacak.
A Bola'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, Dubai ekipleri Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde. Portekizli hocanın iki kulüpten birinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 2022-2023 sezonunda Brezilya ekibinin başında 20 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 1.60 puan ortalaması tutturdu.
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