Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın aralık ayında görevine son verilmişti. Portekizli hoca bir aylık boşluğun ardından İngiliz ekibi Everton'ın başına geçiyor.

SERBESTLİK TANIYACAK

Ada basınında çıkan haberlerde; yapılanmayı Vitor Pereira'ya emanet etmek isteyen Everton'ın sahibi Fardah Moshiri, Portekizli hocaya transferde konfor alanı yaratacak. Önceliği savunma olan Pereira'nın da en güvendiği futbolcu Fenerbahçe'ye kazandırdığı Kim Min-Jae.

İTALYAN İZLİYOR

İngiltere'de çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin İngiliz kulüplere Kim için 20 milyon sterlin fiyat biçtiği yazılmıştı. Güney Koreli savunmacı için İtalyan kulüpleri de devrede. Ancak Vitor Pereira'nın da en güvendiği öğrencisi Kim için 20 milyon sterlin ödemeye gücü var. Kim Min-Jae'nin tercihini hangi ligden yana kullanacağı merak konusu oldu.